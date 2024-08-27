Генерал Браун: риск более масштабной войны на Ближнем Востоке несколько снизился

Генерал Браун дал интервью Reuters после трехдневной поездки на Ближний Восток. В ходе поездки он прибыл в Израиль через несколько часов после того, как „Хезболла“ выпустила сотни ракет и беспилотников по израильской территории; следом за этой атакой последовал израильский удар по Ливану. Это было одно из крупнейших столкновений за более чем 10 месяцев боевых действий на границе, но оно завершилось с небольшим ущербом для Израиля и без непосредственных угроз возмездия с обеих сторон.
Отвечая на вопрос, снизился ли непосредственный риск войны регионального масштаба, Браун сказал: „В некоторой степени да“. Он отметил, что удар „Хезболлы“ был одной из двух крупных атак против Израиля за последние недели. Иран также угрожал возмездием за убийство лидера ХАМАС* в Тегеране в июле.“Ожидалось две вещи. Одна уже произошла. Теперь все зависит от того, как реализуется вторая“, – заявил генерал, подчеркнув, что „от того, как ответит Иран, будет зависеть ответ Израиля, а это определит, начнется ли более широкий конфликт“.
Браун также отметил опасность, которую представляют союзники Тегерана в Ираке, Сирии и Иордании, которые атакуют американские войска, а также йеменские хуситы, нападающие на суда в Красном море. Он назвал повстанцев-хуситов „элементом непредсказуемости“, выразив опасения, что они также могут действовать самостоятельно.
Несмотря на риски, Браун подчеркнул, что американские военные заняли более эффективную позицию для защиты Израиля и собственных сил на Ближнем Востоке, чем в апреле, когда Иран осуществил масштабную атаку на Израиль. „Наша позиция улучшилась“, – сказал Браун, отметив решение сохранить на Ближнем Востоке две авианосные ударные группы и развернуть дополнительные истребители F-22.
Ранее Иран пообещал жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, вину за которое он возложил на Израиль. В свою очередь Израиль не подтверждал и не отрицал свою причастность к убийству. Браун заявил, что какие бы планы ни строили иранские военные, в конечном итоге решение остается за политическим руководством в Тегеране.
„Они хотят сделать что-то, что направило бы сигнал, но, думаю, они также не желают прибегать к действиям, способным спровоцировать более масштабный конфликт“, – сказал американский генерал.