Генерал Браун: риск более масштабной войны на Ближнем Востоке несколько снизился

Генерал Браун дал интервью Reuters после трехдневной поездки на Ближний Восток. В ходе поездки он прибыл в Израиль через несколько часов после того, как „Хезболла“ выпустила сотни ракет и беспилотников по израильской территории; следом за этой атакой последовал израильский удар по Ливану. Это было одно из крупнейших столкновений за более чем 10 месяцев боевых действий на границе, но оно завершилось с небольшим ущербом для Израиля и без непосредственных угроз возмездия с обеих сторон.

Отвечая на вопрос, снизился ли непосредственный риск войны регионального масштаба, Браун сказал: „В некоторой степени да“. Он отметил, что удар „Хезболлы“ был одной из двух крупных атак против Израиля за последние недели. Иран также угрожал возмездием за убийство лидера ХАМАС* в Тегеране в июле.“Ожидалось две вещи. Одна уже произошла. Теперь все зависит от того, как реализуется вторая“, – заявил генерал, подчеркнув, что „от того, как ответит Иран, будет зависеть ответ Израиля, а это определит, начнется ли более широкий конфликт“.