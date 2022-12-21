Гендиректора "Русской Америки" осудили за иммиграционную аферу

Согласно материалам дела, обвиняемые в составе группы обучали клиентов лгать под присягой для получения убежища в США и готовили соответствующие подложные документы.

Клиентами "Русской Америки" были в основном граждане России и стран СНГ. Они обращались в фирму, чтобы получить визу, гражданство или иной правовой статус в США. Сотрудники "Русской Америки" помогали и с получением убежища, даже осознавая, что некоторые клиенты не имеют на него законных оснований.

Для этого Донской, например, посоветовал украинцу рассказать офицерам, что он гей и из-за этого его преследуют на родине. При этом Донской знал, что клиент был гетеросексуальным мужчиной и не подвергался преследованиям.

За помощью Донской обращался в том числе к иммиграционной юристке Джулии Гринберг. Она представляла интересы клиентов "Русской Америки" на собеседовании и обучала их лгать под присягой. Гетеросексуальному украинцу она рекомендовала одеться "как гей" и рассказала, как правильно отвечать на вопросы.

Также Донской и его напарник Юрий Моша помогали клиентам получать трудовые визы с помощью фиктивных договоров аренды и поддельных офисов, чтобы создать у офицеров впечатление, что у клиентов есть законная работа в США.

Моша был осуждён по этому делу ранее. Его обвинили в частности в том, что он предлагал клиентам завести оппозиционный блог и солгать, что им небезопасно возвращаться на родину из-за их выдуманных политических взглядов. Если у клиента не хватало желания или знаний для ведения блога, он нанимал профессионала на стороне.