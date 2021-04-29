Гендиректор BioNTech предупредил о важности третьей дозы вакцины

Угур Шахин также отметил: "Европа достигнет коллективного иммунитета в июле, самое позднее в августе. В других странах вакцин пока гораздо меньше. И тут важно понять, что есть люди, которые нуждаются в вакцине. Решение этой проблемы — задача для всего человечества".
Между тем министерство здравоохранения Израиля изучает возможную связь между вакциной Pfizer и десятками случаев развития миокардита у мужчин в возрасте до 30 лет после введения второго компонента прививки.
"Пока у нас нет никаких доказательств связи со случаями миокардита, поэтому мы не можем ничего подтвердить, но мы будем изучать этот вопрос и дальше," — сказал гендиректор BioNTech.
Угур Шахин также предупредил, что для укрепления иммунитета потребуется третья доза вакцины Pfizer примерно через год после получения первого компонента.
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