Генассамблея ООН: Зеленский заявил, что у России не должно быть права владеть ядерным оружием

Байден: Россия полагает, что мир устанет

Президент США Джо Байден , выступая до Зеленского, заявил, что понимает, какую ответственность должна взять на себя в этот критический момент Америка, и призвал всех членов этой организации выступить против "ничем не прикрытой" агрессии России.

"Россия полагает, что мир устанет и позволит ей и дальше зверствовать в Украине без каких-либо последствий, — заявил Байден. — Но я спрашиваю вас: если мы откажемся он основных принципов хартии ООН, чтобы умиротворить агрессора, будет ли каждый из членов этой организации уверен в том, что ему будет обеспечена защита? Если мы позволим расчленить Украину, можно ли будет говорить о гарантиях независимости любой из стран?"