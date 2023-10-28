Генассамблея ООН призвала к перемирию между Израилем и боевиками ХАМАС

Она также требует "непрерывного, достаточного и беспрепятственного" предоставления жизненно важных товаров и услуг гражданскому населению, оказавшемуся в эксклаве", поскольку Израиль "расширил наземные операции и усилил бомбардировочную кампанию".

Вечером 27 октября Израиль объявил о "расширении наземных операций" ЦАХАЛ в секторе Газа. После этого СМИ начали сообщать о самых массированных ударах по эксклаву с 17 октября. В эксклаве отключены мобильная связь и интернет.