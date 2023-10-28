Генассамблея ООН призвала к перемирию между Израилем и боевиками ХАМАС

Она также требует "непрерывного, достаточного и беспрепятственного" предоставления жизненно важных товаров и услуг гражданскому населению, оказавшемуся в эксклаве", поскольку Израиль "расширил наземные операции и усилил бомбардировочную кампанию".
Вечером 27 октября Израиль объявил о "расширении наземных операций" ЦАХАЛ в секторе Газа. После этого СМИ начали сообщать о самых массированных ударах по эксклаву с 17 октября. В эксклаве отключены мобильная связь и интернет.
Позже глава пресс-службы израильской армии Даниэль Хагари подчеркнул, что эти действия ЦАХАЛ не являются официальным началом полномасштабной наземной операции. Haaretz пишет, что, по сообщениям местных жителей, израильские войска уже вошли на север сектора Газа.