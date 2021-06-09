После напряженных переговоров Генеральная ассамблея ООН приняла во вторник, 8 июня, политическую декларацию по борьбе со СПИДом. Не имеющее обязательной силы соглашение, принятое 165 голосами против четырех, поставило целью искоренить ВИЧ/СПИД как угрозу общественному здоровью к 2030 году.

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В последнюю минуту Россия пыталась внести поправку в 18-страничную декларацию, а именно удалить формулировку, которая, по ее мнению, подталкивает страны к декриминализации проституции и употребления наркотиков. Однако эта поправка была отклонена большинством голосов. Делегация России заявила, что "под прикрытием" борьбы с дискриминацией несколько пунктов "пытаются напрямую вмешаться в национальное законодательство путем отмены так называемых ограничительных и дискриминационных законов".

Постпред Австралии при ООН Митч Файфилд выступил против России, заявив, что "реформирование законов и политики с целью обеспечения того, чтобы они основывались на фактических данных и правах человека, является необходимым условием для эффективного противодействия ВИЧ". В то же время, как указывает постоянное представительство РФ при ООН, российской делегации "удалось воспрепятствовать включению в текст документа" ряда положений, "в том числе таких, как всеобъемлющее образование в области сексуальности, сексуальные права, лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей".

Среди прочего, принятая декларация содержит руководящие принципы борьбы со СПИДом на национальном уровне.