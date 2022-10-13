Резолюцию поддержали представители 143 стран, 35 воздержались. Еще пять государств — Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа — выступили против.
Заседание инициировали Украина и Албания
Внеочередное заседание Генассамблеи ООН было проведено по инициативе Украины и Албании. Совет Безопасности ООН 30 сентября не смог принять резолюцию с осуждением аннексии Россией четырех украинских областей — из-за российского вето.
РФ стала единственным из 15 членов Совбеза, проголосовавшим против этого документа. Десять членов Совета поддержали резолюцию, еще четыре — Китай, Индия, Бразилия и Габон — воздержались.
Глава МИД ФРГ призвала осудить незаконную аннексию
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала Генеральную ассамблею ООН осудить объявленную Россией аннексию ряда областей Украины. Она высказала мнение, что резолюция должна дать ясно понять РФ, что эти регионы по-прежнему принадлежат Украине. Документ также должен подчеркнуть, что никто не вправе ставить под сомнение суверенитет какого-либо государства, тем более путем насилия, указала Бербок.
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