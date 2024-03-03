Где в Европе самый богатый и самый бедный средний класс?

Согласно определению ОЭСР, к среднему классу относятся домохозяйства с доходом от 75% до 200% от медианного национального дохода. Он подразделяется на три подкатегории:

Для начала важно ознакомиться с определением нескольких ключевых терминов.

Euronews Business изучил размеры налогового бремени среднего класса на основе данных экономического журнала EconPol Forum и выяснил, где в Европе средний класс имеет самую высокую покупательную способность.

Размер домохозяйства и количество зарабатывающих также влияют на налоговые ставки.

Доходы и налоговое бремя среднего класса в разных странах Европы существенно различаются. В целом доходы ниже среднего облагаются меньшим налогом, а выше среднего - наибольшим.

Во многих странах ОЭСР у представителей среднего класса все меньше возможностей откладывать деньги. Кто-то даже влезает в долги, поскольку налоговое бремя становится все более тяжелым в условиях нынешнего кризиса стоимости жизни.

С другой стороны, в Болгарии был зафиксирован самый низкий средний доход домохозяйств среди европейских стран. Здесь располагаемый доход среднего класса варьировался от 2 908 евро до 7 755 евро.

В 2019 году средний класс в Люксембурге имел самый высокий располагаемый доход, составляющий от 30 618 до 81 649 евро, согласно данным EconPol, основанным на исследовании ЕС "Статистика доходов и условий жизни".

Низший средний класс: доход от 75% до 100% от медианного национального дохода Средний средний класс: доход от 100% до 150% от медианного национального дохода Высший средний класс: доход от 150% до 200% от медианного национального дохода. Располагаемый доход домохозяйства - это то, что домохозяйства могут тратить и сберегать после уплаты налогов. Размер домохозяйства и возраст его членов учитываются для более точного их сравнения.

На приведенной выше диаграмме показана огромная разница в располагаемом доходе в странах-членах ЕС и Великобритании в номинальном выражении.

Если рассматривать располагаемый доход домохозяйств через паритет покупательной способности (ППС), то различия уменьшаются, но все еще остаются значительными.

Это более справедливое сравнение, поскольку стоимость жизни в Европе в значительной степени различается. Это означает, что при одинаковом доходе домохозяйства могут потреблять разное количество товаров и услуг в разных странах.

В 2019 году самая высокая покупательная способность была зафиксирована у представителей среднего класса в Люксембурге: примерно в два раза выше, чем в среднем по ЕС.