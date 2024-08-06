Где в Европе самая чистая вода для купания? Какое место занимает Литва?

Греция, Кипр и Словения также имеют хорошее качество воды и высоко оцениваются путешественниками за их нетронутые береговые линии. Эти страны постоянно соблюдают строгие стандарты качества воды ЕС, обеспечивая приятное и, прежде всего, безопасное купание как для туристов, так и для местных жителей. Чистота воды для купания основывается на данных тщательных ежегодных оценок, контролирующих бактериальное загрязнение воды, например, наличие кишечных нематод и энтерококков.

В исследовании использовались данные за 2023 год, учитывались данные о качестве воды из всех 27 стран-членов Европейского союза (ЕС), а также Албании и Швейцарии. По данным Travel and Leisure, из 894 проверенных мест в Хорватии почти все (99,1 %) имеют отличное качество воды для купания. Литва занимает 13-е место в списке, Латвия - 15-е место и Эстония - 22-е.

В процессе оценки вода делится на четыре категории: отличная, хорошая, удовлетворительная и плохая. Оценка „отлично“ означает, что вода отвечает самым высоким стандартам чистоты и безопасности, что делает ее идеальным местом для купания и других водных развлечений.

Строгие критерии, установленные Директивой ЕС о воде для купания, принятой в 2006 году, позволили значительно улучшить качество воды по всей Европе. Согласно отчету, 85% самых популярных мест для купания в Европе получили отличные оценки, а 96% соответствуют хотя бы минимальным стандартам качества воды. Только 1,5% мест для купания были оценены как плохие.