ГБР Украины: российские спецслужбы причастны ко взрывам военных складов в Чехии и Сватово

Сотрудники ГБР сообщили о подозрениях участникам организованной группы: бывшему начальнику главного управления генерального штаба вооруженных сил России Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года), бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину, который в 2015 году занял должность заместителя министра обороны России, командующему сил специальных операций вооруженных сил российской федерации генерал-майору Валерию Флюстикову, командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-майору Андрею Аверьянову.
Отмечается, что генерал Аверьянов входит в близкий круг Владимира Путина и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня.
Также под подозрение попали более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсий из числа российских спецслужб. Среди них – сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Среди попавших под подозрение – также военный, который руководил БПЛА, сбросившим взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к "ЛНР", а впоследствии начал работать на российские спецслужбы, говорится в сообщении.
В 2021 году чешские власти опубликовали результаты расследования, согласно которым известные по отравлению Скрипалей сотрудники ГРУ Петров и Боширов (Мишкин и Чепига) стояли за взрывами складов вооружений в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека и было уничтожено 150 тонн боеприпасов. The Insider удалось не только найти подтверждение участия Мишкина и Чепиги в этой диверсии, но и обнаружить много новых подробностей: так, например, операцией руководил лично глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Аверьянов, также прилетавший в Чехию по поддельным документам, а всего в операции участвовало не менее 6 человек, причем двое прилетали под прикрытием дипломатов.
О первых подозрениях по делу о взрывах военных складов в Сватово, произошедших в октябре 2015 года, Государственное бюро расследования сообщило в феврале 2021 года. В сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, недалеко от города Сватово Луганской области. 29 октября 2015 года из-за диверсии на военном составе произошел пожар. Он вызвал детонацию боеприпасов, разлетевшихся и попавших в указанную военную технику. Это привело к уничтожению военного имущества, в том числе РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривен.