ГБР Украины: российские спецслужбы причастны ко взрывам военных складов в Чехии и Сватово

Анатолий Чепига, Александр Мишкин

В 2021 году чешские власти опубликовали результаты расследования, согласно которым известные по отравлению Скрипалей сотрудники ГРУ Петров и Боширов (Мишкин и Чепига) стояли за взрывами складов вооружений в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека и было уничтожено 150 тонн боеприпасов. The Insider удалось не только найти подтверждение участия Мишкина и Чепиги в этой диверсии, но и обнаружить много новых подробностей: так, например, операцией руководил лично глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Аверьянов, также прилетавший в Чехию по поддельным документам, а всего в операции участвовало не менее 6 человек, причем двое прилетали под прикрытием дипломатов.