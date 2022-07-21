Несмотря на опасения Запада, "Газпром" после окончания ремонтно-профилактических работ на газопроводе "Северный поток" в четверг, 21 июля, возобновил поставки газа в Германию. В первый день для прокачки забронированы 30 процентов мощности газопровода, сообщил глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Как заявил представитель Nord Stream AG, пока ежедневно по газопроводу будут поставляться 67 млн кубических метров газа. Это соответствует объему поставок до начала ремонтных работ, однако составляет лишь 40 процентов от максимальной загрузки трубопровода. 60-процентное снижение поставок, произошедшее в июне, российская сторона объяснила невозвращением находившейся на ремонте в Канаде турбины Siemens для компрессорной станции "Портовая".

"Газпром" остановит еще одну турбину

Канадские власти первоначально отказались возвращать турбину из-за санкций в отношении России. Однако после переговоров с немецкой стороной, несмотря на протесты Киева, 17 июля отправили турбину в Германию. Для ее доставки и наладки потребуется еще 9-12 дней. Возобновятся ли после этого поставки газа по "Северному потоку" в полном объеме - неизвестно. Как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, ориентировочно 26 июля "Газпром" должен будет остановить для ремонта в связи с выработкой мощности еще одну турбину. Он выразил готовность запустить для увеличения поставок газа трубопровод "Северный поток- 2". Однако, как неоднократно заявляли должностные лица в Германии, этот вопрос не будет рассматриваться, так как у нового газопровода отсутствует сертификация.