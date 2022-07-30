Данные латвийского газотранспортного оператора Conexus (Conexus Baltic Grid) также подтверждают остановку поставок.

В четверг, 28 июля, стало известно, что главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze возобновил закупку российского газа. Как сообщил глава компании Айгарс Калвитис, сырье приобретается не напрямую у "Газпрома", а у другого поставщика. Его Калвитис не назвал, сославшись на коммерческую тайну. По словам главы Latvijas gāze, операции проводятся в евро.

Рига запретила импорт газа из РФ с 2023 года

Сейм (парламент) Латвии 14 июля принял решение полностью запретить поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. В 2021 году около 90 процентов этого сырья Рига приобретала у РФ.

В соответствии с требованием Москвы, с 1 апреля "недружественные страны", в список которых российские власти включили и государства, входящие в Евросоюз, должны осуществлять расчеты по поставкам газа через "Газпромбанк" с обязательной конвертацией валюты контрактов (евро и долларов) в российские рубли - в противном случае экспорт будет прекращен. Отказ от выполнения этих условий ранее последовал со стороны Польши, Болгарии, Финляндии, Нидерландов, Дании, после чего Россия прекратила поставки газа в эти страны.