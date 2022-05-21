Это связано с отказом властей Финляндии платить за российский газ по предложенной российским президентом схеме "газ за рубли". Она предполагает, что покупатели переводят деньги за российский газ на свой счет в Газпромбанке, а потом Газпромбанк меняет полученную валюту на рубли и переводит ее на счет "Газпрома".

Финская государственная газовая компания Gasum заявила, что намерена подать иск в арбитраж из-за этого требования. Финляндия импортирует большую часть своего газа из России, но в общем энергопотреблении страны его доля составляет лишь 10%.

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В течение летнего сезона 2022 года природный газ будет поставляться в Финляндию из других источников — по трубопроводу Balticconnector из Эстонии, сообщала ранее DW.

Россия уже перестала поставлять газ в Болгарию и Польшу, также отказавшихся переходить на схему с рублями.