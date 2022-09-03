Днем ранее объем прокачки через станцию "Суджа" составил 41,3 миллиона кубометров.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) с 11 мая прекратил транзит газа в Европу через захваченные российскими войсками ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области. Компания сослалась на форс-мажорные обстоятельства, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа.

Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами ОГТСУ предложил временно перенаправить транзитный поток на "Суджу".

Остановка "Северного потока"

Вечером 2 сентября "Газпром" объявил, что прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" не возобновится 3 сентября, как было запланировано изначально. Российская компания назвала причиной этого утечку масла на компрессорной станции "Портовая". "До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - говорится в сообщении "Газпрома".

Немецкая компания Siemens Energy AG в ответ заявила, что технические причины для прекращения эксплуатации "Северного потока" отсутствуют. "Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобный вывод ("Газпрома". - Ред.) не представляет собой техническую причину для прекращения работы", - сказал представитель компании.

В свою очередь в Еврокомиссии отметили, что указанная российским концерном причина прекращения поставок газа по трубопроводу "Северный поток" является надуманным предлогом.