"Газпром" объявил европейским компаниям о форс-мажоре в отношении поставок газа

В письме "Газпрома" от 14 июля говорится, что форс-мажор распространяется на поставки за последний месяц. Дата окончания этого периода неизвестна.
Получение подобного письма подтвердили немецкий импортер Uniper и, по данным Bloomberg, немецкая энергокомпания RWE. Один из источников отметил, что форс-мажор связан с поставками по трубопроводу "Северный поток-1". Uniper официально отклонила претензию "Газпрома" как необоснованную, утверждает РБК.
14 июня "Газпром" объявил о сокращении поставок газа по трубопроводу примерно на 40%. С 11 по 21 июля компания временно остановила "Северный поток" для плановой профилактики.
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