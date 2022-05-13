Речь идет о польском участке газопровода "Ямал - Европа", проходящего из Сибири через Беларусь и Польшу в Германию. Оператором этого участка протяженностью 683 километра является EuRoPol GAZ - бывшее совместное предприятие "Газпрома" и польской нефтегазовой компании PGNiG. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского газового гиганта, Куприянов обосновал запрет на транзит тем, что Варшава в прошлом "неоднократно нарушала права "Газпрома" как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ, и получать дивиденды".

Последствий для Германии не ожидается

Федеральное агентство ФРГ по сетям (BNetzA) не ожидает от шага российской стороны каких-либо последствий для надежности снабжения в Германии. "В Германию по этому трубопроводу газ почти не поступает уже несколько недель; объемы в основном идут в Польшу", - заявил представитель агентства.

Накануне российское правительство ввело санкции против бывших "дочек" "Газпрома", в том числе против Gazprom Germania и EuRoPol GAZ. Постановление было принято в рамках исполнения указа президента РФ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

По словам вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck), в результате российских санкций Германия будет недополучать из РФ ежедневно 10 млн кубометров газа. Однако эти объемы можно компенсировать из других источников, заверил Хабек. Необходимым условием для будущей энергобезопасности Германии он назвал расширение использования возобновляемых источников энергии.

Санкции Москвы стали ответом на масштабные санкции против России, которые страны Запада ввели после начала военной агрессии РФ против Украины. Только ЕС принял уже пять пакетов штрафных мер и готовит шестой.