Газовая оттепель. Мягкая зима лишила Кремль главного орудия в войне с Европой

Начало января выдалось настолько теплым, что европейцы загорали и купались на средиземноморских пляжах, а энергетики не только перестали сжигать запасенный на зиму газ, но и перешли к невиданному для этого времени года пополнению подземных хранилищ.

Это - первая хорошая новость для Европы, поскольку от того, сколько газа останется в хранилищах к концу отопительного сезона, зависят шансы ЕС пережить не только эту, но и следующую зиму под давлением Кремля. Подвластный Путину "Газпром" планомерно сокращает поставки в надежде вызвать энергетический кризис и социальное недовольство, чтобы подорвать решимость 27 стран Евросоюза помогать Украине защищаться от российской агрессии.

К этой зиме хранилища были заполнены на 95%, а к следующей может оказаться всего 65%, предупреждали и аналитики Международного энергетического агентства, и эксперты исследовательского центра ICIS. Это чревато рекордными ценами и веерными отключениями.

Все потому, что у Путина остались козыри в запасе, и он доказал склонность к эскалации в ответ на неудачи на фронте, будь то газовая война с Европой или настоящая - с Украиной. До войны ЕС покупал 40% всего газа в России, а теперь - меньше 8%. Однако Россия продолжает качать газ в ЕС через Украину и Турцию, и возможности перекрыть поставки не исчерпаны.

Кремль делал это и до войны, а к маю прошлого года прокачка российского газа сократилась вдвое по сравнению с пиками трехлетней давности - до 250 млн кубометров в сутки. Газ под европейские санкции не попал, но за время вторжения в Украину подконтрольный Кремлю "Газпром" сам под разными предлогами сократил поставки в ЕС почти на 80%.

ЕС выдержал испытание холодом

Вторая хорошая новость для Европы в том, что она научилась экономить газ даже в лютый мороз.

В декабре континент на неделю сковала арктическая стужа, и аналитики опасались тогда, что тренд будет сломлен. Ведь ноябрь выдался необычно теплым, и ЕС сократил потребление газа на 22% к пятилетнему среднему значению после снижения на 24% в октябре - в первый месяц отопительного сезона.

И вот итоги декабря подведены, и они утешительные: потребление сократилось на 13%, несмотря на морозы, свидетельствуют предварительные данные ICIS.

Частично помогло потепление под конец месяца, но главную роль сыграло энергосбережение. Менее других (минус 7-8%) сэкономили две ведущие промышленные державы ЕС - Германия и Франция, в том числе из-за падения выработки на французских ядерных станциях и немецких ветряках.

Италия (минус 18%), Нидерланды (-16%) и Испания (-23%) практически удержали ноябрьские темпы избавления от газовой зависимости, а вот не входящая в ЕС Великобритания ввиду особенностей местного энергорынка выступила хуже всех - сокращение всего на 3%.

Статистика первой недели января показала стремительный возврат к октябрьско-ноябрьским темпам энергосбережения: за первые дни спрос на газ в ЕС рухнул аж на 38% по сравнению со средними значениями за последние пять лет и оказался "потрясающе низким", делится удивлением глава газовых аналитиков ICIS Том Марзек-Мансер.

Он отмечает и другие факторы, сыгравшие на руку Европе: увеличение генерации на АЭС и ветреную погоду, благодаря которой резко выросло производство возобновляемой энергии.

Немецкий разворот

Промышленный мотор и крупнейшая экономика Европы - Германия - последние годы покупала все больше и больше газа у "Газпрома" и уже готова была удвоить поставки по "Северному потоку" в обход Украины, к недовольству Киева и США.

Решение Путина отправить армию на завоевание Украины резко изменило политику немецкого правительства. Менее чем за год страна сократила импорт из России и потребление газа в целом, отчитались в пятницу немецкие власти.

"В целом мы оцениваем ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа этой зимой все менее вероятен, - сообщил госрегулятор Bundesnetzagentur. - Тем не менее, ухудшения нельзя исключать. Экономить газ по-прежнему актуально".

Тем временем Россия теряет в лице Германии своего крупнейшего и самого богатого клиента на Западе. Еще в 2021 году немцы импортировали 52% всего газа из России, а в 2022 году эта доля упала до 22%. Крупнейшим поставщиком вместо России стала Норвегия с 33%.

За первые три месяца отопительного сезона немецкая промышленность сократила потребление природного газа на 23% по сравнению со средним значением для этого периода за последние четыре года. Население и бизнес сожгли на 21% меньше газа.

В новогодние праздники экономия оказалась еще выше - около 30%.

"Закачка газа в подземные хранилища превышает отбор из них, - сообщило Bundesnetzagentur в пятницу. - На сегодня они заполнены на 90,76%".

Пока что газовая война России с Европой складывается не в пользу Кремля. Но радоваться рано, разделяет осторожность немцев глава IEA Фатих Бироль.

"Евросоюз достиг значительных успехов в деле сокращения зависимости от российского газа, но опасность не миновала, - сказал он в декабре. - Обстоятельства, позволившие странам ЕС восполнить газовые хранилища к этой зиме, могут измениться в 2023 году".

IEA посоветовало Европе еще больше сокращать потребление газа и еще активнее развивать возобновляемую энергетику, чтобы избежать кризиса в наступившем году.