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В связи с плановым ремонтом прокачка газа прекращена по обеим ниткам магистрали. Газопровод "Северный поток" транспортирует около 170 млн кубических метров в сутки.
Газопровод "Северный поток" остановился на 10 дней
© AFP / Scanpix

Nord Stream AG со вторника, 13 июля, остановил прокачку газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" на время проведения работ по плановому ежегодному техническому обслуживанию на 10 дней, говорится в сообщении компании.

В рамках работ будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода.

"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - сообщили в компании.

"Северный поток" - магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до приемного терминала в Любмине (Германия). Оттуда операторы OPAL Gastransport и NEL Gastransport, которые эксплуатируют сухопутные отводы от магистрали, поставляют газ в другие страны Европы. Газопровод транспортирует около 170 млн кубических метров в сутки. В 2020 году по нему было направлено 60 млрд кубических метров.

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Deutsche Welle
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