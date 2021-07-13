Газопровод "Северный поток" остановился на 10 дней

Nord Stream AG со вторника, 13 июля, остановил прокачку газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" на время проведения работ по плановому ежегодному техническому обслуживанию на 10 дней, говорится в сообщении компании.
В рамках работ будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода.
"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - сообщили в компании.
"Северный поток" - магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до приемного терминала в Любмине (Германия). Оттуда операторы OPAL Gastransport и NEL Gastransport, которые эксплуатируют сухопутные отводы от магистрали, поставляют газ в другие страны Европы. Газопровод транспортирует около 170 млн кубических метров в сутки. В 2020 году по нему было направлено 60 млрд кубических метров.
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