"Газопровод Молотова-Риббентропа" или успех евроатлантизма? Как на Западе оценивают соглашение о "Северном потоке-2"

В Германии члены правительства и другие заинтересованные лица приветствовали договор между Берлином и Вашингтоном. К их числу относятся, например, министр иностранных дел Хайко Маас, министр экономики и энергетики Петер Альмайер, а также премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания, социалистка Мануэла Швезиг.

Именно в Мекленбурге "Северный поток" - газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря - выходит на сушу.

Одна из ведущих немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung цитирует в статье под заголовком "Германия откупилась"(нужна подписка) профессора экономики Веронику Гримм, которая предсказывает, что немецкие потребители выиграют от нового газопровода.

"Северный поток-2" может снизить цены на газ для немецких потребителей [...] Новая нитка газопровода не то чтобы совершенно необходима для обеспечения надежности поставок, но в моменты пикового потребления в зимние месяцы лучше будет, если все трубопроводы из Восточной Европы будут работать", - считает Вероника Гримм.

Глава комитета иностранных дел бундестага, однопартиец Ангелы Меркель Норберт Рётген одновременно и приветствует соглашение, и ругает проект в целом. Рётген сказал "Немецкому радио", что соглашение - это успех международной дипломатии и трансатлантического сотрудничества, поскольку показывает, что для новой администрации США отношения с Германией важнее судьбы газопровода.

В то же время сам по себе "Северный поток-2" Норберт Рётген, жесткий критик путинской России, по-прежнему считает вредным: газопровод, по его мнению, станет политическим оружием в руках президента России Владимира Путина и угрозой для Украины.

Немецкие зеленые, которые все еще надеются возглавить новое правительство после сентябрьских выборов бундестага, по-прежнему решительно настроены против российского газопровода.

Омид Нурипур, заведующий у зеленых внешней политикой, отмечает, что соглашение содержит условия, которые должны несколько успокоить Украину. "Тем не менее, газопровод - это по-прежнему покушение на климат, поддержка использования ископаемого топлива в Европе и софинансирование Кремля. Поэтому мы, зеленые, продолжим работу над тем, чтобы остановить проект", - написал Нурипур.

Агентство Блумберг пишет, что соглашение расстроило критиков проекта, в том числе и многих американских конгрессменов, которые считают, что администрация Байдена недостаточно сделала для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2". "Они рассчитывали на четкие формулировки, в которых Германия пообещала бы перекрыть поставки газа по "Северному потоку-2" в случае, если Россия попытается излишне давить на Украину", - пишет Блумберг и добавляет, что Берлин не захотел давать такие обещания.

Соглашение раскритиковали, в частности, американские сенаторы Тед Круз и Пэт Туми. Они вслед за многими европейцами считают, что газопровод станет в руках Москвы орудием шантажа и давления на европейские страны.

Украинский экономист Сергей Фурса полагает, что соглашение - это поражение Украины, но в нем в большой мере виновата она сама. "За "Северный поток-2" мы не получим реальной компенсации. И это факт. При потерях от отсутствия транзита в 2 млрд долларов ежегодно инвестиции на общую сумму в 1 млрд долларов - это смешно", - пишет Фурса.

По его мнению, одна из причин того, что западные союзники не прислушались к мнению Киева - это "проблемы с реформой корпоративного управления в энергетическом секторе".

"Будет ли Запад поддерживать Украину? Да. Готов ли Запад больше поддерживать Украину? Больше, чем формальные гарантии или жалкие 1 млрд долларов? Готов. Но для этого Запад должен быть уверен, что в Киеве у власти его союзники, держащие слово и разделяющие общие ценности", - заключает экономист.

Бывший глава представительства НАТО в России, ныне независимый аналитик, поляк Роберт Пшель крайне недоволен договоренностью Берлина и Вашингтона. "Во-первых, в соглашении нет никаких новых содержательных элементов, которые сократили бы разлагающее влияние "Северного потока-2" на европейскую (и теперь трансатлантическую) безопасность и единство", - пишет он.

"Во-вторых, отстранение и де-факто унижение самых заинтересованных союзников и партнеров демонстрирует не лидерство, а сохранение старых дурных привычек", - считает Пшель. "В-третьих, такой подарок Путину и его пособникам в Европе - это опасный жест, сделанный в то самое время, когда нам необходимо нечто противоположное, - продолжает аналитик. - В-четвёртых, это соглашение не помогает устранить колючий вопрос и объединить Запад для решения "более серьезных проблем", а наоборот, создает новые проблемы или в лучшем случае откладывает решение проблем на будущее".

Директор варшавского Центра восточных исследований Адам Эберхард сказал в интервью польской радиостанции RMF24, что соглашение подрывает позиции Украины, а Россия после ввода в строй второй очереди "Северного потока" сможет активнее раскачивать положение в Украине и даже, не исключено, захватить новые территории.

"Американцы понимали, что они больше не смогут блокировать строительство "Северного потока-2", так что они дали зеленый свет на завершение проекта. Американцы сделали это не для того, чтобы порадовать Путина, они сделали это, чтобы порадовать Меркель. Потому что Германия - главный партнер США в регионе", - в то же время отметил Адам Эберхард.

Глава комитета по энергетике польского Сейма Марек Суски заявил, что на поставках газа по новому трубопроводу режим Путина заработает деньги, которые потратит на вооружения.

"Нас удивило это соглашение, потому что американской стороне давно известно, насколько отрицательно мы относимся к проекту газопровода и какие негативные последствия для региона он может принести", - сказал Суски журналистам.

"Труба Молотова-Риббентропа"

Редактор отдела экономики ведущей британской газеты Telegraph (традиционно симпатизирующей консерваторам) Эмброуз Эванс-Притчард в статье-комментарии о соглашении Вашингтона и Берлина (нужна подписка) и вовсе называет российский трубопровод "газопроводом Молотова-Риббентропа" и утверждает, что он не даст Европе дополнительных поставок газа, а лишь переведет на себя тот газ, что сейчас идет через Украину и Польшу.

"Это загадка, почему Германия готова пожертвовать таким политическим капиталом ради проекта с невеликой коммерческой ценностью, отравив при этом атмосферу в отношениях с Польшей и преподнеся Путину на блюдечке Украину", - пишет автор Telegraph и предполагает, что таким образом Байден надеется не допустить стратегического сближения России с Китаем.

"Грустное зрелище: Вашингтон и Берлин между собой решили судьбу Украины. Причем они сделали это после того, как Путин в прошлом месяце издевательски заявил, что Украина должна продемонстрировать добрую волю в обмен на поставки газа. Украинцы могут ожидать, что им придется этой зимой замерзнуть насмерть, если они не выполнят его требования", - считает обозреватель Telegraph.