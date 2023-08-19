Газохранилища в ЕС заполнены на 90 процентов

Доля поставок из РФ в общем объеме импортируемого ЕС природного газа в пером квартале 2023 года составляла 15 процентов, годом ранее этот показатель составлял 30 процентов. Российский газ европейцы все больше замещают поставками сжиженного природного газа из США и газом из Норвегии. Кроме того, страны ЕС обязались сократить потребление газа на 15 процентов в период с апреля 2023 года по март 2024-го в сравнении со средними показателями за 2017-2022 годы. При этом в августе 2022 года - мае 2023-го средний уровень потребления газа в Европейском Союзе сократился на 18 процентов по сравнению со средними данными за предыдущие пять лет.