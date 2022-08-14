Газохранилища Германии заполнены уже на 75,43%, сообщили вечером в субботу, 13 августа, компании-операторы. Согласно принятому в мае регламенту ЕС о хранении газа, отметки в 75% планировалось достичь к 1 сентября. По данным Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES, ускорить заполнение хранилиц удалось за счет снижения потребления газа летом и увеличения объемов импорта голубого топлива из северо-западной Европы.

Регламент Евросоюза предусматривает, что немецкие хранилища должны быть заполнены не менее чем на 85% к 1 октября и не менее чем на 95% - к 1 ноября. Однако, если нынешние темпы сохранятся, этих целей также удастся добиться раньше. По плану ЕС, увеличенные запасы газа должны будут позволить скомпенсировать любые колебания газового рынка, вплоть до полного прекращения поставок газа из России.

На фоне войны в Украине и введенных против РФ санкций, "Газпром" уже снизил объем экспорта газа в европейские страны. Так, поставки газа по "Северному потоку" с 27 июля были сокращены до 20 процентов от его пропускной мощности."Газпром" объяснил это ремонтными работами. При этом Россия увеличила поставки по проходящему через Украину и Словакию газопроводу "Трансгаз".

Цель Евросоюза - экономия 15% газа

В рамках борьбы с энергетическим кризисом, Европейский Союз не только заполняет газохранилища. 9 августа вступил в силу чрезвычайный план по сокращению потребления природного газа. Он предусматривает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15 процентов с начала августа до марта 2023 года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период.

По подсчетам Еврокомиссии, таким образом страны Евросоюза должны будут в общей сложности сэкономить 45 млрд кубометров газа. В частности, Германии придется сократить свое потребление газа примерно на 10 млрд кубометров, чтобы достичь цели в 15 процентов. Если этого сделать не удастся, то на фоне широкомасштабного дефицита поставок следующим шагом может стать объявление тревоги во всем ЕС и введение обязательных целевых показателей по снижению потребления газа.