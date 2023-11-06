Газохранилища ЕС почти заполнены

Уровень заполненности газовых хранилищ в Германии достиг отметки 100 процентов. По предварительным данным, опубликованным вечером в воскресенье, 5 ноября, европейским объединением операторов газовой инфраструктуры GIE, газохранилища страны были заполнены на 100,03 процента. Правительство ФРГ рассчитывает, что этот объем соответствует потреблению за два-три зимних месяца со среднестатистической температурой.

По данным Объединения операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES (Initiative Energien Speichern), 100 процентов - это вместимость газовых хранилищ в нормальных условиях. Если же газ охлаждается, то его объем уменьшается, что позволяет хранить большее количество газа. В этом случае уровень заполнения превышает отметку 100 процентов.