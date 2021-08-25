Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс 23 августа встречался в Кабуле с лидером политического крыла радикального исламского движения "Талибан" Абдулой Гани Барадаром, сообщила во вторник, 24 августа, американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц. По их данным, президент США Джозеф Байден отправил Бернса в Кабул, чтобы проконтролировать ход эвакуации. На встрече мог затрагиваться вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.

Ранее талибы заявили, что они не согласны продлить время вывода вооруженных сил и эвакуации граждан США из Афганистана. Если иностранный контингент не покинет страну до 31 августа, со стороны движения "последует реакция", указали представители талибов.

На встрече Бернса и Барадара также присутствовал спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, сообщает газета. Это были переговоры самого высокого уровня между талибами и администрацией Байдена с момента захвата боевиками афганской столицы.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в ответ на вопрос журналистов на пресс-конференции заявил, что не может подтвердить проведение встречи, но и не стал опровергать его. По словам Муджахида, политическое руководство "Талибана" встречалось с высокопоставленными сотрудниками ряда посольств, в том числе США. Примечательно, что Муджахид не высказал угроз в адрес США, если их войска не покинут страну до намеченного срока, пишет The Washington Post. Он сказал лишь: "Мы хотим, чтобы все иностранцы были эвакуированы из страны до 31 августа".