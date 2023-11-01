Газета Bild обнародовала манифест в защиту демократии в ФРГ: "Германия, у нас проблема!"

Немецкая газета Bild - одна из самых тиражных газет Европы - в связи с ростом радикальных настроений на фоне нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль обнародовала в воскресенье, 29 октября, манифест, в котором призвала немцев сплотиться и сказать решительное "нет" ненависти к евреям, демократии и ее ценностям.

"Прошедшие дни отчетливо продемонстрировали то, что уже давно накапливается и бурлит в нашем обществе: в нашей стране есть много людей, которые борются с нашим образом жизни. Люди, которые празднуют гибель безвинных гражданских лиц, которые учат своих детей ненавидеть других, потому что те "неверные", которые хотят запретить женщинам носить юбки и брюки, которые презирают конституцию и вместо этого слушают радикальных проповедников, которые используют толерантность, потому что хотят другого общества", - говорится в воззвании.