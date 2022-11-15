Стоимость контрактов на поставку природного газа с исполнением в декабре на хабе TTF в Нидерландах поднялась почти на 11,7% на пике торгов к 12:30 мск, следует из данных Межконтинентальной биржи. Цены достигали €127 за 1 МВт-ч. Это максимум после 4 ноября, когда фьючерсы на газ стоили до €134,75 за 1 МВт-ч. Торги 14 ноября закончились на отметке €113,7 за 1 МВт-ч.

В пересчете на 1000 кубометров стоимость газа составляла примерно €1340. За понедельник, 14 ноября, цены увеличились на 16%.

Газ дорожает из-за ожиданий высокого спроса: в Европе наступает холодный сезон после необыкновенно теплой осени. К концу недели температура опустится ниже средней, что может вынудить людей использовать обогреватели, а это увеличит спрос на газ, отметил Bloomberg. Европе предстоит первая за последние годы зима без значительного импорта газа из России.

Кроме того, на стоимость влияют опасения насчет поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, отметил Bloomberg. По информации источников агентства, американский производитель Freeport LNG предупредил клиентов, что может отменить поставки, запланированные на ноябрь и декабрь. Поставки Freeport LNG приостановлены с июня из-за аварии, на предприятии продолжаются восстановительные работы и еще не получено разрешение регулирующих органов на возобновление деятельности, написал Bloomberg. Из-за этого увеличится конкуренция за имеющийся на рынке СПГ, а это повысит цены. На Freeport LNG в прошлом приходилось около 15% от всех поставок СПГ из США в Европу, пояснило агентство.

В начале и середине осени цены на газ в основном снижались после летних рекордов за несколько лет — во многом с учетом теплой погоды и заполненных в достаточной мере благодаря СПГ европейских хранилищ. Сейчас фьючерсы на газ стоят примерно вчетверо дороже, чем в среднем за пять лет, написал Bloomberg.