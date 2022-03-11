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То, что сейчас происходит в Украине — это не война между двумя странами, а война президента России Владимира Путина со всем цивилизованным миром. Об этом в интервью передаче Kāpēc? на Delfi TV заявил экс-чемпион мира по шахматам, политик Гарри Каспаров.
Garis Kasparovas
Garis Kasparovas
© DELFI / Karolina Pansevič

По мнению Каспарова, Владимир Путин все сильнее отрывается от реальности: "Обычно это приводит к трагедиям не только для страны, которой правит диктатор, но — если у него есть военная сила — то и для других стран. Я думаю, мы сейчас наблюдаем агонию путинского режима. Но, как агония огромного динозавра, эта агония будет страшной".

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"Мне кажется, нужно его уже вывести за скобки, — считает Каспаров. — Вопрос в том, насколько готовы потакать его безумным приказам те, кто должны эти приказы выполнять. Именно в этом направлении должны быть сосредоточены все наши усилия. На генералов, на адмиралов, которые должны понять, что продолжение этой войны, выполнение приказов — особенно если они касаются ядерного оружия — означают для них немедленный конец".

"Катастрофическая ситуация сегодня — во многом результат действий западных политиков, которые все время старались оттянуть самые трудные решения на потом. Даже половины или четверти объема санкций, которые применены сегодня, хватило бы, чтобы послать сигнал Путину о том, что может ждать российскую экономику и его лично в случае нападения на Украину. (..) Сейчас вопрос не столько в санкциях, а в том, насколько этот фронт будет единым. Нужно понимать: идет война, и это не только война России с Украиной. Это война Путина со всем цивилизованным миром. Победа Путина в этой войне будет означать, что он может диктовать свою волю не только в Украине, но и в странах Балтии и Восточной Европы", — заявил Каспаров.

"В отличие от шахмат, в этой игре нет ничьей. Или выигрываем мы, или выигрывает Путин. (..) Санкции направлены на смену режима в России. Эта война должна привести к краху путинского режима, если мы хотим жить в мире. Пока Путин в Кремле, мира никогда не будет", — добавил он.

Гарри Каспаров считается одним из величайших шахматистов в истории. В В 2005 году закончил шахматную карьеру и начал политическую деятельность. Является последовательным критиком власти в России. Начиная с 2013-го года живет за рубежом.

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