ГА ООН призвала Израиль уйти с палестинских территорий

Резолюция стала первой, внесенной на рассмотрение палестинской делегацией после расширения ее прав в органах ООН в мае 2024 года. Постоянный наблюдатель Палестинской автономии при ООН Рияд Мансур заявил, что цель документа - „использовать давление международного сообщества в Генассамблее и давление исторического решения Международного суда, чтобы заставить Израиль изменить свое поведение“.