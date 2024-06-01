G7 ужесточит санкции против банков, помогающих РФ

Страны "большой семерки" (G7) и Евросоюза изучают возможности ужесточения мер в отношении банков, помогающих России обойти антивоенные санкции, пишет агентство Bloomberg в пятницу, 31 мая, со ссылкой на источники.
Уточняется, что ограничения коснутся банков третьих стран, пользующихся Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - аналогом международной системы SWIFT. Соответствующие меры обсуждаются в преддверии июньского саммита G7 в Италии, на котором планируется согласовать шаги по лучшему продвижению санкций, введенных в отношении России из-за ее вторжения в Украину.
"Группа семи" уже давно считает своей приоритетной задачей не допустить получения Россией ключевых технологий, применяемых в вооружении или необходимых для его производства, - поясняет Bloomberg. - Однако Москве удалось обойти многие из этих ограничений, импортируя запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и государства Центральной Азии, часто через сети посредников в нескольких юрисдикциях".
В последнее время внимание было сконцентрировано на банках, которые, предположительно, помогали с транзакциями при осуществлении таких закупок. Угроза наказания привела к тому, что несколько банков ужесточили ограничения, а объем российского импорта уменьшился, рассказали собеседники агентства. Ограничения в отношении банков, пользующихся российской системой СПФС, было предложено Евросоюзом как часть нового пакета санкций, напоминают журналисты.