G7 ужесточит санкции против банков, помогающих РФ

Уточняется, что ограничения коснутся банков третьих стран, пользующихся Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - аналогом международной системы SWIFT. Соответствующие меры обсуждаются в преддверии июньского саммита G7 в Италии, на котором планируется согласовать шаги по лучшему продвижению санкций, введенных в отношении России из-за ее вторжения в Украину.

"Группа семи" уже давно считает своей приоритетной задачей не допустить получения Россией ключевых технологий, применяемых в вооружении или необходимых для его производства, - поясняет Bloomberg. - Однако Москве удалось обойти многие из этих ограничений, импортируя запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и государства Центральной Азии, часто через сети посредников в нескольких юрисдикциях".