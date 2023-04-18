Главы внешнеполитических ведомств ведущих индустриальных государств решительно осудили угрозы Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, назвав их "неприемлемыми". "Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией будет иметь тяжелые последствия", - говорится в тексте документа.
Одновременно в G7 выразили готовность к дальнейшему ужесточению санкций за войну в Украине. "Мы по-прежнему полны решимости делать санкции против России еще более интенсивными", - указывается в заявлении. Участники встречи призвали РФ к незамедлительному и безоговорочному выводу всех войск из Украины и обязались продолжить поддержку Киева в восстановлении страны.
Обращение к Китаю и КНДР
Представители "большой семерки" обвинили власти в Пекине в разжигании напряженности в Южно-Китайском море. "Для обширных претензий Китая в Южно-Китайском море нет никаких правовых оснований и мы осуждаем милитаристскую активность Китая в этом регионе", - указали они по итогам двухдневных заседаний. В заявлении также подчеркивается, что основополагающая позиция стран G7 в отношении Тайваня остается прежней.
В заявлении главы МИД "большой семерки" также призвали Северную Корею воздержаться от любых дальнейших испытаний ядерного оружия или баллистических ракет. Они пригрозили "быстрым, сплоченным и решительным международным ответом" на новые ракетные тесты КНДР.
Встреча глав внешнеполитических ведомств "большой семерки" прошла перед саммитом G7 в Хиросиме, который состоится в мае.
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