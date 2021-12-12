G7 предупредила Россию об "огромных последствиях" нападения на Украину

Министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) сделали России предупреждение, пригрозив серьезными последствиями в случае ее вторжения на территорию Украины. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила в воскресенье, 12 декабря, по итогам двухдневной встречи G7 в Ливерпуле, что государства-члены "большой семерки" послали четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину. "Мы ясно дали понять, что любое нападение России на Украину будет иметь огромные последствия и дорого обойдется", - сказала она.

В совместном заявлении по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств G7 единодушно осуждают наращивание Россией военной мощи у границ Украины и призывают Москву к деэскалации. "У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в документе. Главы МИД G7 призывают Россию к "деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению ее международных обязательств по обеспечению транспарентности военной деятельности".

Председательство в G7 в 2022 году переходит к Германии

Встреча министров иностранных дел стран G7 - последняя в рамках британского председательства. С 2022 года Германия сменит Великобританию на посту председателя "большой семерки", куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявляла, что хочет сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов германского председательства в G7.