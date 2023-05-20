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Лидеры "большой семерки" подтвердили свои цели по борьбе с изменением климата, несмотря на последствия вторжения РФ в Украину.
Elektromobiliai
Elektromobiliai
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Страны "большой семерки" (G7) намерены активизировать борьбу с изменением климата с целью удержать повышение средней температуры на планете на отметке 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорится в коммюнике саммита лидеров G7 в Хиросиме, опубликованном в субботу, 20 мая.

Несмотря на тот факт, что российское вторжение в Украину серьезно повлияло на мировой энергетический рынок и цепочки поставок, страны G7 не отказываются от цели добиться нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году, подчеркивается в документе.

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"В этом контексте мы подчеркиваем важную роль, которую может сыграть увеличение поставок СПГ, и признаем, что инвестиции в этот сектор могут быть уместными в ответ на текущий кризис и для устранения потенциального дефицита газа на рынке", - заявили лидеры G7.

Отказ от выпуска новых автомобилей на ископаемом топливе с 2035 года

Лидеры "большой семерки" намерены к 2035 году добиться того, чтобы все продаваемые в их странах машины были электрическими или на топливе с нулевым уровнем выброса углекислого газа. В G7 считают возможным, снизить к этому году автомобильные выбросы в своих странах на 50 процентов.

С этой целью необходимо продвигать соответствующую инфраструктуру "и устойчивые виды топлива с нулевым выбросом углерода", отмечается в коммюнике саммита "семерки". Кроме того, к 2030 году антропогенные выбросы метана должны быть сокращены как минимум на 30 процентов по сравнению с уровнем 2020 года, считают в G7.

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Deutsche Welle

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