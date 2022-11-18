Министры внутренних дел семи ведущих индустриальных стран Запада (G7) призвали Россию незамедлительно прекратить ракетные удары по Украине и выступили в поддержку требований о привлечении виновных к ответственности. "Как и прежде, к нам ежедневно приходят кадры самых зверских преступлений против гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры в Украине. Это должно прекратиться, Путин должен положить конец этой жестокой войне", - заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в завершение конференции министров внутренних дел стран G7 в монастыре Эбербах в федеральной земле Гессен в пятницу, 18 ноября.

По словам Фезер, в ходе встречи министры "интенсивно обсуждали, как ускорить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, с тем чтобы военным преступникам пришлось когда-то отвечать перед судом". Участники конференции также договорились усилить поддержку органов полиции и юстиции в Украине.

По словам Фезер, беженцев, прибывающих в Германию из Украины, просят заполнить специальную анкету, чтобы выяснить, не располагают ли они сведениями о военных преступлениях в Украине. Это поможет собрать доказательную базу для дальнейшего судебного преследования военных преступников, пояснила она.

Борьба с пропагандой и дезинформацией

Главы МВД стран "семерки" также договорились усилить совместную борьбу против российской пропаганды и дезинформации. "Россия пытается с помощью лжи посеять неуверенность, подорвать доверие к государственным институтам и расколоть наше общество. Мы самым решительным образом осуждаем это", - подчеркнула Нэнси Фезер.

Она отметила, что страны G7 усилят сотрудничество в деле выявления сетей по распространению дезинформации. "Мы договорились обмениваться соответствующей информацией на более ранних стадиях и в более полном объеме", - сказала министр.

На конференции в монастыре Эбербах было также решено усилить сотрудничество стран "семерки" в борьбе против терроризма, экстремизма, организованной преступности и сексуальной эксплуатации детей.