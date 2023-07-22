G7 и ЕС призовут Китай пресечь нарушение санкций против КНДР

Страны "Группы семи" и Евросоюза, а также Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея подписали совместное письмо к руководству Китая, призывая его пресечь использование территориальных вод КНР для нелегальных поставок в Северную Корею нефтепродуктов. С содержанием письма, которое планируется вручить постпреду Китая при ООН Чжану Цзюню, журналисты Reuters ознакомились в пятницу, 21 июля, сообщает агентство.

"У нас есть опасения по поводу продолжающегося присутствия нескольких нефтяных танкеров… которые используют ваши территориальные воды в бухте Саньша в качестве убежища для облегчения своей торговли нефтепродуктами с КНДР, в нарушение санкций", - говорится в письме. К нему приложены спутниковые снимки, которые "явно демонстрируют, что такие случаи происходили в юрисдикции Китая в 2022 году и продолжили происходить в 2023-м", - отмечается далее.