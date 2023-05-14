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Страны "Группы семи" и Евросоюза обсуждают возможность окончательно заблокировать поставки трубопроводного газа из России в Европу по ряду направлений. Об этом сообщает Financial Times. Решение может быть принято на саммите G7, который пройдёт в городе Хиросима в Японии 19-21 мая.
Dujų infrastruktūra
Dujų infrastruktūra
© Shutterstock

Для Евросоюза такое решение войдёт в 11-й пакет санкций против России, который ЕС намерен принять из-за российского военного вторжения в Украину. Какие именно газопроводы попадут под санкции, не уточняется, но агентство РБК полагает, что речь идёт о трубопроводе "Ямал - Европа", по которому российский газ до 2022 года поступал в Польшу и Германию. Сейчас эти поставки не осуществляются - как и по "Северным потокам" по дну Балтийского моря.

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Газ из России, однако, продолжает поступать в некоторые страны ЕС по газопроводу через Украину, а также по "Турецкому потоку".

Кроме того, Financial Times не исключает, что новые санкции коснутся и поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", построенному ещё в 1960-е годы. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предлагает включить в 11-й пакет санкций остановку северной ветки "Дружбы". Южная ветка, которая снабжает нефтью Чехию, Венгрию и Словакию, сможет продолжать работать.

После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Евросоюза наложили на Россию жёсткие экономические санкции. Кроме того, они взяли курс на отказ от импорта энергоносителей - нефти и газа, - из России. В частности, Германия на сегодняшний день почти полностью прекратила ввоз ископаемых источников энергии из России. Ранее ФРГ платила 2,2 миллиарда евро за российские нефть и газ. Теперь сумма экспорта составила лишь 4,2 миллиона. Импорт изделий угле- и нефтепереработки сократился до 30 и 26 миллионов соответственно.

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Радио Свобода

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