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Любая дальнейшая агрессия России против Украины встретит "незамедлительный, скоординированный и мощный ответ", заявили министры финансов стран "большой семерки".
Ukraina
Ukraina
© Scanpix

Министры финансов стран "большой семерки" (G7) предупредили Россию о "масштабных" экономических последствиях в случае ее нападения на Украину. "Наращивание российской военной мощи у границ Украины вызывает серьезную обеспокоенность. Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность оказать быструю и решительную поддержку украинской экономике", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в понедельник, 14 февраля.

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"Любая дальнейшая агрессия России против Украины встретит незамедлительный, координированный и мощный ответ. Мы готовы к коллективному введению экономических и финансовых санкций, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики", - подчеркнули министры "группы семи".

С 1 января 2022 года Германия сменила Великобританию на посту председателя "большой семерки", в которую входят также Италия, Канада, США, Франция и Япония. В рамках этого председательства ФРГ намерена укреплять сотрудничество со всеми странами "большой семерки", в том числе для проведения общей политики в отношении России.

Запад опасается вторжения РФ в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада резко обострились. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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Deutsche Welle
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