G20 решили принять в свой состав Африканский союз

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, лидеры G20 объявят об этом во время саммита, который пройдет 9-10 сентября в Дели.

"Этот шаг предоставит Африканскому союзу из 55 членов, который в настоящее время находится в статусе "приглашенная международная организация", тот же статус, что и ЕС", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Нарендра Моди, премьер-министр Индии – организатора нынешнего саммита G20, – сделал включение АС в "двадцатку" своей приоритетной задачей.

Кроме того, наладить отношения и укрепить связи с Африкой старается Евросоюз. Для Брюсселя это особенно важно, учитывая активное продвижение Россией своих интересов среди африканских государств и использование ею пропаганды для разжигания ненависти к странам Запада.