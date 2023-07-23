FT: Зеленский обещает ускорить контрнаступление

Украинский лидер общался по видеосвязи с лидерами международной безопасности на четырехдневном Аспенском форуме по безопасности, где обсуждались темпы украинского контрнаступления.

По словам Зеленского, теснить российские войска на Украине удалось начать лишь неделю назад — намного позже, чем рассчитывал Киев, — поскольку до этого у ВСУ не было нужного количества боеприпасов, вооружений и прошедших необходимое обучение бойцов.

Вынужденная задержка начала операции позволила России заминировать нужную ей территорию и возвести оборонительные рубежи.

Однако динамика на фронте вот-вот изменится, пообещал Зеленский, в очередной раз повторив просьбу к союзникам об активизации поставок ракет большой дальности и предоставлении Украине современных истребителей.