FT: замедление помощи США может помешать украинскому контрнаступлению

Ссылаясь на информированные источники и военных экспертов, издание сообщает, что «даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику», что чревато «сдерживанием контрнаступления Украины, ослаблением давления на российские силы и предоставлением им возможности восстановить свою боеспособность».
Газета объясняет что главным образом это касается поставок артиллерийских боеприпасов и средств ПВО.
В публикации сказано, что из-за хорошо укрепленных российских позиций, большого числа минных полей и использования дронов контрнаступление ВСУ в основном зависит от массированного применения артиллерии. Таким образом украинские войска пытаются разрушать российские укрепления быстрее, чем РФ может их восстановить.
По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день.
«Если они почувствуют, что больше не получат, то начнут экономить, и это остановит контрнаступление, — сказала изданию Дара Массикот из Фонда Карнеги за международный мир. – Если помощь прервется даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам».
FT напоминает, что запасы артиллерийских снарядов США подходят к концу, в результате чего Вашингтон был вынужден разрешить поставку Украине кассетных боеприпасов.
США надеются к следующему году увеличить производство 155-миллиметровых снарядов с нынешних 28 тыс. в месяц до 60 тыс. К лету 2025 года они планируют производить 100 тыс. снарядов в месяц.
Похожая ситуация — со средствами ПВО, которые этой зимой подвергнутся суровому испытанию, если Россия, как ожидается, снова будет наносить массированные удары по украинской критической инфраструктуре, продолжает издание.
Газета цитирует американского генерала Чарльза Брауна, по словам которого Вашингтон уже запланировал военные поставки Украине по меньшей мере до 1 января 2024 года.
Американский Конгресс недавно утвердил бюджет, в котором не предусмотрена военная помощь Украине. Это было сделано по настоянию части Республиканской партии, которая имеет большинство в нижней палате американского парламента.
США по-прежнему могут финансировать помощь Украине, поскольку Пентагон все еще располагает примерно 5,4 млрд долларов, которые появились у него в запасе из-за переоценки стоимости уже оказанной американской помощи.
"Но через несколько недель, «если ничего серьезно не изменится в Конгрессе, я думаю, это повлияет на решения, которые принимаются на поле боя», сказал газете Макс Бергман из Центра стратегических и международных исследований. По его мнению, «это совершенно точно повлияет на планы [украинских военных] зимой и весной».
Ранее Wall Street Journal сообщала, что поддерживающие Киев члены Конгресса США в обеих палатах парламента намерены одобрить большой пакет помощи Украине на сумму от 50 до 100 млрд долларов.
Он может быть вынесен на голосование между 16 октября, когда Конгресс возвращается к пленарным заседаниям, и 17 ноября (до этой даты рассчитано экстренное финансирование правительства США, утвержденное, чтобы избежать шатдауна).