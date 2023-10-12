FT: замедление помощи США может помешать украинскому контрнаступлению

Ссылаясь на информированные источники и военных экспертов, издание сообщает, что «даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику», что чревато «сдерживанием контрнаступления Украины, ослаблением давления на российские силы и предоставлением им возможности восстановить свою боеспособность».

Газета объясняет что главным образом это касается поставок артиллерийских боеприпасов и средств ПВО.

В публикации сказано, что из-за хорошо укрепленных российских позиций, большого числа минных полей и использования дронов контрнаступление ВСУ в основном зависит от массированного применения артиллерии. Таким образом украинские войска пытаются разрушать российские укрепления быстрее, чем РФ может их восстановить.

По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день.