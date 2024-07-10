FT: В ударившей по „Охматдету“ ракете были западные детали

Поводом для экспертной оценки послужил анализ изучения украинской стороной обломков аналогичной ракеты, которая РФ применила при ударе по другому объекту в январе. В ней имеются два компонента, произведенных швейцарской фирмой STMicroelectronics, и 14 американских комплектующих от Intel, Texas Instruments, Analog Devices и других компаний. „Хотя санкции отрезали Россию от некоторых передовых компонентов, оборонный сектор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования“, - пишет FT.
В публикации также говорится, что все западные компоненты предназначены в основном для гражданского использования и что некоторые из них довольно старые. При этом в российской документации указано, что запчасти были произведены в Китае, Малайзии, на Филиппинах, на Тайване или в Таиланде. Анализ одного обломка, скорее всего, преуменьшает степень зависимости России от иностранных производителей. Согласно анализу Управления делами президента Украины, предоставленному FT, „ракета Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства“, отмечает Financial Times.
О западных компонентах в Х-101 было известно еще в ноябре 2022 года
В конце ноября 2022 года украинское издание Defense Express сообщало, что в обломках крылатой ракеты Х-101, обнаруженных в Киевской области, нашли микросхемы, произведенные американской компанией Vicor. Эта фирма поставляет свою продукцию Пентагону по прямым контрактам.
В июне 2023 года после обстрела Кривого Рога ракетами Х-101 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает получить иностранные технологии. „Если взять одну из ударивших по Кривому Рогу ракет, то около 50 компонентов в ней, преимущественно микроэлектроника, произведены в других странах“, - сказал Зеленский.
ООН: В „Охматдет“, вероятнее всего, попала российская ракета
По детской больнице „Охматдет“ в Киеве „с большой долей вероятности“ был нанесен прямой удар российской ракетой Х-101. К такому выводу пришли эксперты Управления ООН по правам человека, которые проанализировали видеозаписи и непосредственно осмотрели повреждения на месте, сообщила накануне глава миссии наблюдателей ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.
Эта атака РФ была „одним из самых вопиющих нападений, которые мы видели с начала вторжения“ России в Украину, однако необходимо провести тщательное расследование инцидента, подчеркнула Белль. По ее словам, сотрудники „Охматдета“ увели маленьких пациентов в безопасное место в бомбоубежище незадолго до попадания российской ракеты в здание, в противном случае жертв могло быть значительно больше.
В результате удара по „Охматдету“ два человека погибли и 32 были ранены. Как сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский, все пациенты разрушенной детской больницы в настоящий момент переведены в другие медицинские учреждения.
СБУ нашла новые доказательства целенаправленного удара РФ по „Охматдету“
Служба безопасности Украины (СБУ) получила новые свидетельства того, что Россия нанесла прицельный удар по больнице „Охматдет“ ракетой Х-101, передает агентство „Українські Новини“ со ссылкой на источник в СБУ. Ранее сообщалось, что на месте трагедии был найден обломок двигателя крылатой ракеты Х-101. Кроме этого, украинские следователи обнаружили обломок механизма раскрытия крыльев Х-101, обломок блока постановки помех Х-101; среднюю часть корпуса Х-101, обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока Х-101 и еще несколько артефактов, доказывающих, что российский удар этой ракетой по „Охматдету“ был целенаправленным и не являлся следствием ее возможного отклонения от курса.