FT: В ударившей по „Охматдету“ ракете были западные детали

Поводом для экспертной оценки послужил анализ изучения украинской стороной обломков аналогичной ракеты, которая РФ применила при ударе по другому объекту в январе. В ней имеются два компонента, произведенных швейцарской фирмой STMicroelectronics, и 14 американских комплектующих от Intel, Texas Instruments, Analog Devices и других компаний. „Хотя санкции отрезали Россию от некоторых передовых компонентов, оборонный сектор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования“, - пишет FT.

В публикации также говорится, что все западные компоненты предназначены в основном для гражданского использования и что некоторые из них довольно старые. При этом в российской документации указано, что запчасти были произведены в Китае, Малайзии, на Филиппинах, на Тайване или в Таиланде. Анализ одного обломка, скорее всего, преуменьшает степень зависимости России от иностранных производителей. Согласно анализу Управления делами президента Украины, предоставленному FT, „ракета Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства“, отмечает Financial Times.