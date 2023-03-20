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Страны Европы не могут быстро нарастить объемы производства боеприпасов для Украины из-за дефицита пороха и других взрывчатых веществ, восполнить который оперативно невозможно. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников и производителей в воскресенье, 19 марта.
FT узнала о нехватке в ЕС пороха для производства снарядов
© AFP / Scanpix

"Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно крупнокалиберных, за короткое время. Новый артиллерийский завод - это очень просто, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья?", - цитирует FT председателя Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Йиржи Хинека.

По словам представителей европейской оборонной промышленности, в Европе ограничены запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, необходимых для производства снарядов. Увеличить производство нитроцеллюлозы в короткие сроки невозможно, признается представитель оружейной компании. По его оценке, для увеличения производства пороха, компании понадобится три года.

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Повышенный спрос привел к росту цен на снаряды

Представители испанского и чешского заводов по производству снарядов сообщили FT, что их мощности уже заняты на сто процентов. "В Европе не так уж много заводов,производящих такие материалы, как тротил и нитроцеллюлоза, и они тоже загружены на 100 процентов, поэтому мы должны начать поиски в Индии, Корее и других странах", - сказал гендиректор испанской Fábrica Municiones de Granada (FMG) Антонио Каро.

Кроме того, повышенный спрос уже привел к росту цен на взрывчатые вещества и снаряды, объяснил он. По его словам, стоимость основного сырья с начала войны "удвоилась, а в некоторых случаях утроилась". Это в свою очередь привело к росту цен на боеприпасы на 20 процентов.

Брюссель работает над координацией закупок боеприпасов

Брюссель с февраля обсуждает способы увеличить производство снарядов для Украины и разрабатывает новую программу финансирования, которая позволит ЕС нарастить собственное производство и передать необходимое Киеву, говорил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности, призывая ЕС увеличить производственные мощности собственной военной промышленности.

В марте был опубликован комплексный план по ускорению поставок боеприпасов Украине. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сравнила процедуру с закупкой вакцин во время пандемии COVID-19 - страны ЕС выделят средства, на которые будут скоординировано выдаваться крупные подряды для оборонной промышленности. В начале марта страны ЕС подготовили предложения по сделке на сумму 2 млрд евро для совместного пополнения боеприпасов для своих вооруженных сил и армии Украины.

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Deutsche Welle

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