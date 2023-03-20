FT узнала о нехватке в ЕС пороха для производства снарядов

"Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно крупнокалиберных, за короткое время. Новый артиллерийский завод - это очень просто, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья?", - цитирует FT председателя Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Йиржи Хинека.
По словам представителей европейской оборонной промышленности, в Европе ограничены запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, необходимых для производства снарядов. Увеличить производство нитроцеллюлозы в короткие сроки невозможно, признается представитель оружейной компании. По его оценке, для увеличения производства пороха, компании понадобится три года.
Повышенный спрос привел к росту цен на снаряды
Представители испанского и чешского заводов по производству снарядов сообщили FT, что их мощности уже заняты на сто процентов. "В Европе не так уж много заводов,производящих такие материалы, как тротил и нитроцеллюлоза, и они тоже загружены на 100 процентов, поэтому мы должны начать поиски в Индии, Корее и других странах", - сказал гендиректор испанской Fábrica Municiones de Granada (FMG) Антонио Каро.
Кроме того, повышенный спрос уже привел к росту цен на взрывчатые вещества и снаряды, объяснил он. По его словам, стоимость основного сырья с начала войны "удвоилась, а в некоторых случаях утроилась". Это в свою очередь привело к росту цен на боеприпасы на 20 процентов.
Брюссель работает над координацией закупок боеприпасов
Брюссель с февраля обсуждает способы увеличить производство снарядов для Украины и разрабатывает новую программу финансирования, которая позволит ЕС нарастить собственное производство и передать необходимое Киеву, говорил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности, призывая ЕС увеличить производственные мощности собственной военной промышленности.
В марте был опубликован комплексный план по ускорению поставок боеприпасов Украине. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сравнила процедуру с закупкой вакцин во время пандемии COVID-19 - страны ЕС выделят средства, на которые будут скоординировано выдаваться крупные подряды для оборонной промышленности. В начале марта страны ЕС подготовили предложения по сделке на сумму 2 млрд евро для совместного пополнения боеприпасов для своих вооруженных сил и армии Украины.
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