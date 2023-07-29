FT: Украина использует артиллерийские снаряды из КНДР

Украинские военные при артиллерийских обстрелах применяют в том числе боеприпасы, произведенные в Северной Корее, пишет в субботу, 29 июля, газета Financial Times (FT) со ссылкой на рассказы военнослужащих и руководства ВСУ.

Журналисты FT зафиксировали использование боеприпасов из КНДР в районе Бахмута. При этом артиллеристы раскритиковали снаряды и предупредили журналистов, чтобы те держались подальше от ракетной установки "Град" во время стрельбы, поскольку снаряды "очень ненадежны и иногда совершают безумные вещи", пишет FT.

Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980-1990-х годах. Украинские военные рассказали, что боеприпасы нередко дают осечку или не взрываются, но их все равно используют из-за дефицита снарядов.

Снаряды могли захватить у российских сил

По словам украинских военных, снаряды были "захвачены" с корабля "дружественной" страной перед тем, как их передали Украине. Предоставить дополнительную информацию собеседники FT отказались.