2024.06.22 21:03

FT: Украина через третьих лиц получила боеприпасы из Сербии

 
Deutsche welle
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
ФОТО: ANDREJ ISAKOVIC | AFP / Scanpix

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил FT факт экспорта боеприпасов в западные страны. Куда затем попадают боеприпасы - „не мое дело“, заявил он.

Сербия незаметно наращивает продажи боеприпасов в западные страны, которые затем укрепляют оборону Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев через третьи стороны получил боеприпасы из Сербии на сумму около 800 млн евро. Об этом в субботу, 22 июня, сообщает издание Financial Times.

Президент Сербии Александар Вучич назвал оценку FT поставленных в Украину боеприпасов „в целом точной“, указав, что это сумма не за год, а, „может быть, за два или три года“. При этом он подчеркнул, что Сербия не занимает ничью сторону в войне между Россией и Украиной, а продажи боеприпасов - „часть экономического возрождения“ страны.

Контракты с западными странами и отдаление от Путина

„Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают - это их дело“, - сказал Вучич Financial Times.

По словам Вучича, его работа заключается в том, чтобы обеспечить легальные продажи боеприпасов. „Я должен заботиться о своих людях“, - заявил он, добавив, что и в Москве, и в Киеве „у нас есть друзья“.

Как отмечает FT, Вучич сопротивляется давлению требованиям Запада ввести санкции против России и вместе с тем стремится „сохранить дистанцию“ между собой и президентом РФ Владимиром Путиным. „Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет“, - сказал FT источник из числа западных дипломатов.

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