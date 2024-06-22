FT: Украина через третьих лиц получила боеприпасы из Сербии

Сербия незаметно наращивает продажи боеприпасов в западные страны, которые затем укрепляют оборону Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев через третьи стороны получил боеприпасы из Сербии на сумму около 800 млн евро. Об этом в субботу, 22 июня, сообщает издание Financial Times.

Президент Сербии Александар Вучич назвал оценку FT поставленных в Украину боеприпасов „в целом точной“, указав, что это сумма не за год, а, „может быть, за два или три года“. При этом он подчеркнул, что Сербия не занимает ничью сторону в войне между Россией и Украиной, а продажи боеприпасов - „часть экономического возрождения“ страны.

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