FT: Уход Найема подрывает доверие Запада к Зеленскому

Среди прочего он указал на отмену бюджета на проекты по восстановлению и содержанию дорог. „Я осознаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции“, - уверен он. Кроме того, Найем раскритиковал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отказавшего ему в возможности поехать на конференцию по восстановлению Украины в Берлин.



В Берлине сдержанно прокомментировали отставку Найема