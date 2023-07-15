FT: "Тролли" Пригожина продолжают работу

Мятеж основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина "ни на секунду не прервал работу троллей", заявил один из активистов - Antibot, отслеживающих деятельность бизнесмена в интернете. Его слова привела в пятницу, 14 июля, газета Financial Times (FT). "Ферма - редкий товар... Если Пригожин потеряет контроль над ней, то она быстро перейдет к другой структуре, близкой к Кремлю", - уверен собеседник издания.

"Прокремлевские "тролли" или кремлеботы продолжают не только быть активными, но и создавать новые аккаунты в Twitter буквально в эти часы, предположительно, взамен выбывшим", - отмечал ранее в беседе с DW администратор Twitter-аккаунта "Блокировщик ботов".

Анонимные волонтерские группы antibot4navalny и "Ловушка повара" также подтвердили, что "тролли" размещают сообщения "в прежнем режиме".

"Группа была законсервирована, а не закрыта"