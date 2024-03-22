FT: США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ

"Ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен на бензин в год выборов", - говорит собеседник издания Боб Макнелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по вопросам энергетики. Джо Байдену предстоит тяжелая борьба за переизбрание в этом году, а цены на бензин растут, увеличившись в этом году почти на 15 процентов и составив около 3,50 доллара (более 3 евро) за галлон, уточняет он. FT отмечает, что в этом году мировые цены на нефть выросли примерно на 15 процентов, до 85 долларов (78 евро) за баррель.