FT: США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ

Согласно данным издания, в Белом доме растет недовольство такими ударами. Предупреждения чиновников из Вашингтона доведены до сведения высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны, отмечает FT, уточняя при этом, что в свою очередь и в Киеве растет недовольство двусмысленным подходом Запада к ограничению доходов Москвы от продажи энергоносителей.
Причины беспокойства США
Вашингтон обеспокоен тем, что в случае продолжения украинских атак по российским НПЗ, Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре, "на которую полагается Запад", пишет Financial Times. В их число входит нефтепровод КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок. Западные компании, включая ExxonMobil и Chevron, пользуются этим трубопроводом, который Москва ненадолго перекрывала в 2022 году.
"Ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен на бензин в год выборов", - говорит собеседник издания Боб Макнелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по вопросам энергетики. Джо Байдену предстоит тяжелая борьба за переизбрание в этом году, а цены на бензин растут, увеличившись в этом году почти на 15 процентов и составив около 3,50 доллара (более 3 евро) за галлон, уточняет он. FT отмечает, что в этом году мировые цены на нефть выросли примерно на 15 процентов, до 85 долларов (78 евро) за баррель.
"Мы не поощряем атаки внутри России", - заявил изданию представитель Совета национальной безопасности США. FT сообщило также, что в ЦРУ, СБУ, ГУР и офисе президента Украины Владимира Зеленского на просьбы о комментарии не ответили.
В Киеве ответили отказом на призыв США
Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире радиостанции "Дождь" опроверг информацию о требованиях Вашингтона прекратить атаки Украины по нефтяной инфраструктуре РФ
"Это фиктивная информация. Никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является базовым инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру", - сказал Подоляк.
В то же время вице-премьер министр Украины Ольга Стефанишина заявила на "Киевском форуме безопасности": "Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас". По ее словам, нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. "В данном случае Украина действует по стандартам НАТО", - цитирует заявление Стефанишиной издание "Украинская правда".
Атаки дронов на российские НПЗ
За последние недели усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском, а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, на обоих предприятиях после ударов начались пожары. В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, в результате падения одного из них возник пожар.
Согласно информации украинских военных, на данный момент Киев не менее 12 раз атаковал крупные российские НПЗ с 2022 года. В этом году произошло уже не менее 9 подобных атак, в результате которой в России, уже более двух лет продолжающей полномасштабную войну против Украины, значительно повысились цены на бензин и снизились объемы переработки нефти. Бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт, пишет Financial Times, отметила, что Украина может поразить значительную часть российской энергетической инфраструктуры, поставив под угрозу около 60 процентов экспорта страны.