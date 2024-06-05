FT: США готовы дать Киеву 50 млрд при продлении санкций ЕС

Указывается, что предложение США о кредите содержится в дискуссионном документе ЕС, с которым удалось ознакомиться FT. Этот документ будет вынесен на обсуждение в ходе онлайн-встречи министров финансов стран ЕС 5 июня, указывают авторы.

По их сведениям, Вашингтон настаивает на достижении соглашения в преддверии саммита G7 в Италии, который пройдет на следующей неделе. Ожидается, что механизм финансирования за счет прибыли от замороженных активов РФ при этом станет центральным элементом поддержки Украины. Точные детали займа - в том числе срок погашения, процентная ставка, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, например Всемирный банк, - пока не определены.